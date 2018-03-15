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ضبط 7 أطنان أسمنت مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 15 مارس 2018 03:58 م
ضبط 7 أطنان أسمنت مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية أسمنت - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
 
وأسفرت تلك الحملة، عن ضبط 7 أطنان أسمنت مجهول المصدر بمستودع مواد بناء بقرية ساقية أبو شعرة، و4 أطنان أعلاف مجهول المصدر بمحل أعلاف، و 2 طن دقيق مجهول المصدر بمخبز.

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