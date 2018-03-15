ضبط 5 أشخاص هاربين من أحكام قضائية خلال حملة على قرية حمردوم فى قنا

ضبط 5 أشخاص هاربين من أحكام قضائية خلال حملة على قرية حمردوم فى قناالخميس، 15 مارس 2018 11:35 ص
حملة أمنية - صورة أرشيفية
قنا - وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، القبض على 5 مطلوبين على ذمة قضايا خلال حملة، شنتها أجهزة الأمن على قريتى حمردوم شمال محافظة قنا.
وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد ضبط 5 مطلوبين هاربين من عدة أحكام جنائية، فى إطار الحملات التى تشنها أجهزة الأمن، بمختلف أنحاء مراكز المحافظة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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