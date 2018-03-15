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ضبط 41 هاربًا من تنفيذ 56 حكما خلال حملة أمنية بالمطار

الخميس، 15 مارس 2018 11:21 م
ضبط 41 هاربًا من تنفيذ 56 حكما خلال حملة أمنية بالمطار اللواء طه بيومي مدير أمن مطار القاهرة الدولي





كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 41 هاربا من تنفيذ 56 حكمًا قضائيا اثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار استغرقت عدة ساعات تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 41 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة. 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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