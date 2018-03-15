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ضبط 12 طربة حشيش بحوزة مدرس فى سفاجا

الخميس، 15 مارس 2018 09:42 م
ضبط 12 طربة حشيش بحوزة مدرس فى سفاجا مخدر حشيش - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط مدرس من مدينة نجع حمادي، بحوزته 12 طربة من الحشيش المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من اللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن النقيب محمد الفولى معاون مباحث سفاجا، من ضبط مدرس تربية رياضية من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأمام الرائد عصام شحاتة، رئيس مباحث سفاجا، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

 

 

 


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