ضبط مسئول بالبريد استولى على 40 ألف جنيه من حساب مواطن

تمكنت شرطة البريد من ضبط موظف استولى على 40 ألف جنيه من جهة عمله بعد تزوير توقيع عميل.

وكانت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة البريد مفادها وجود تلاعب بحسابات التوفير بمكتب بريد أبو غنيمة التابع لمنطقة بريد كفر الشيخ، وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وبإجراء التحريات والفحص أكدت صحة ماورد من معلومات بقيام " ك.ع.أ" معاون المكتب، باختلاس أربعين ألف جنيه من حساب توفير لمواطن دون علمه، وتزوير توقيعه على إيصال السحب والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وقام بسداد المبلغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهم لمركز شرطة سيدى سالم لقيده وعرضه على النيابة.