ضبط مديرى مصنع بوتاجاز لتصرفهما فى اسطوانات مدعمة ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرى مصنع بوتاجاز لتصرفهما فى 14 ألف اسطوانة بوتاجاز مدعمة .

وحررت الحملة القضية رقم2373 جنح مركز ببا لسنة 2018 ضد "عاشور .ب.ز" مقيم مدينة بنى سويف مدير مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز لقيامه بالتصرف فى حصة البوتاجاز بكميه قدرها 10 الاف إسطوانه.