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الخميس، 15 مارس 2018 03:09 م
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ضبط مديرى مصنع بوتاجاز لتصرفهما فى اسطوانات مدعمة ببنى سويف

الخميس، 15 مارس 2018 02:51 م
ضبط مديرى مصنع بوتاجاز لتصرفهما فى اسطوانات مدعمة ببنى سويف إسطوانات بوتجاز أرشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرى مصنع بوتاجاز لتصرفهما فى 14 ألف اسطوانة بوتاجاز مدعمة .
 
وحررت الحملة القضية رقم2373 جنح  مركز ببا لسنة 2018 ضد "عاشور .ب.ز" مقيم مدينة بنى سويف مدير مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز لقيامه بالتصرف فى حصة البوتاجاز بكميه قدرها 10 الاف  إسطوانه.
كما حررت الحملة   القضية رقم2542  جنح مركز  ببا لسنة 2018 ضد" على .إ.أ  مقيم مدينة ببا مدير  مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز لقيامه بالتصرف فى حصة بوتاجاز لكمية قدرها 4 الاف إسطوانة.
 
 

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