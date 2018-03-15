ضبط مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة بواحة سيوة







مطروح _ حسن مشالي

أسفرت حملة تموينية مفاجئة، على محلات وأسواق واحة سيوة، عن ضبط 17 مخالفة متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وقال السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه تم تسيير حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، بناء علي توجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وأسفرت عن تحرير 17 مخالفة، تتعلق ببعض المخابز البلدية و مخالفات عرض و بيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة في بعض المحلات.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية، وأنه يتابع بصفة دورية كافة الأرصدة التموينية، وهي متوفرة بمخازن الجملة التابعة لمديرية التموين.