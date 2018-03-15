ضبط لحوم ومواد تموينية وسجائر غير صالحة للاستهلاك بالقوصية







اسيوط - ضحا صالح

تمكنت رئاسة مجلس ومدينة القوصية في حملة تموينية تم شنها اليوم من ضبط 37كجم لحوم غير صالحة للإستخدام الادامى 29كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وكميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والسجائر والمعسل مقلدة .

ترأست الحملة التموينية المهندسة هويده الشافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية وأسفرت الحملة عن ضبط 37 كجم لحوم بلدية بالعظم والدهن غير صالحة للاستخدام الادامى وتم تحرير محضر ل (م. ع. س) رقم 216 لسنة 2018 و29 كجم لحوم بلد به بالعظم والدهن ذبح خارج السلخانة وتم تحرير محضرين رقمى 217 /218 لسنة 2018 .

كما تم ضبط كميات كبيرة من العصائر والبسكويت والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادامى و كميات كبيرة من السجائر والمعسل المقلدة بأحد المخازن ببندر القوصية وتم تحرير محضر رقم 219 لسنة 2018 جنح امن دولة طوارئ حيث تم تحرير المحاضر للعرض على النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ اللازم.