ضبط كميات من العصائر مجهولة المصدر بمصنع بالبدرشين







كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض علي صاحب مصنع لإنتاج العصائر باستخدام خامات مجهولة المصدر، مستخدما أسماء شركات شهيرة في التوزيع بالبدرشين.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تصنيع صاحب مصنع بالبدرشين للعصائر باستخدام خامات مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع تم القبض علي مالكه، وضبط كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر، وتبين استخدامه أسماء شركات شهيرة في التوزيع.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.