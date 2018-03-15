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ضبط فلاح لحيازته بندقية خرطوش وإزالة 160 حالة تعدِ بالمنيا

الخميس، 15 مارس 2018 10:50 ص
ضبط فلاح لحيازته بندقية خرطوش وإزالة 160 حالة تعدِ بالمنيا بندقية خرطوش - صورة أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط فلاح بحوزته سلاح خرطوش وعدد من الطلقات النارية بديرمواس، كما تمكنت حملة مكبرة من إزالة التعدى على أراضى أملاك الدولة والأرض الزراعية.

 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "هشام.ص.م" 21 سنه من ديرمواس وبحوزته بندقيه خرطوش و240 طلقة نارية متنوعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
كما شنت مديرية الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وتمكنت الحملة من إزالة 160 حالة تعدى متنوعة بين أملاك الدولة وحماية النيل والأرض الزراعية.
 
 
وأكد مدير الأمن على الاستمرار فى الحملات والتصدى للتعديات حفاظا على الرقعة الزراعية. 
 

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