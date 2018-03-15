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ضبط عاطل بحوزته 60 طربة حشيش فى الغربية

الخميس، 15 مارس 2018 08:33 م
ضبط عاطل بحوزته 60 طربة حشيش فى الغربية حشيش - صورة أرشيفية





الغربية - مصطفى عادل
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تمكن النقيب محمد القمرى الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بتوجيهات اللواء ماهر عبد العزيز مساعد المدير لوسط وشرق الدلتا وإشراف اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل مقيم مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وبحوزته٦٠ طربة حشيش بقصد الاتجار.
 
كانت معلومات قد وردت للنقيب محمود القمرى بقيام حسين طه إبراهيم أحمد 29 سنة عاطل مقيم أبومشهور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفيه بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامه نقل كمية من المواد المخدره لترويجها لعملائه، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 60 طربه حشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالى من حصيلة البيع وهاتف محمول، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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