ضبط شخص زور شهادة جامعية لزوجته لإنهاء إجراءات إقامتها بالخارج







كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لتزويره شهادة جامعية لزوجته، لاستخدامها فى إنهاء إجراءات إقامتها بإحدى الدول الأجنبية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، حيث وردت معلومات لفرع الإدارة بغرب الدلتا مفادها قيام "السيد.أ" صاحب شركة استيراد وتصدير فى بلطيم بكفر الشيخ بالتقدم للتصديق على شهادة جامعية لزوجته "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، تفيد حصولها على درجة الليسانس من كلية الألسن وممهورة بأختام وتوقيعات منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الحكومية "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وحصوله على الشهادة المزورة من "أحمد.س" المقيم حالياً بالخارج بإحدى الدول الأجنبية مقابل 15 ألف جنيه مصرى، حتى يتمكن من استخدامها فى تجديد إقامة زوجته بإحدى الدول الأجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.