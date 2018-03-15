ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وبندقية خرطوش بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ربة منزل بحوزتها 863 قرص مخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، إخطارا من مباحث المخدرات يفيد بضبط "منى.م.ن" 37 سنة وبحوزتها 863 قرص مخدر مختلف الأنواع ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول ، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصليه البيع .

كما تمكنت مباحث مركز شرطة ديرمواس بالمنيا من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و215 طلقة نارية مختلفة الأعيرة تحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.