video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وبندقية خرطوش بالمنيا

الخميس، 15 مارس 2018 03:03 م
ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وبندقية خرطوش بالمنيا اقراص مخدرة - ارشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ربة منزل بحوزتها 863 قرص مخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، إخطارا من مباحث المخدرات يفيد بضبط "منى.م.ن" 37 سنة وبحوزتها 863 قرص مخدر مختلف الأنواع ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول ، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصليه البيع .
 
كما تمكنت مباحث مركز شرطة ديرمواس بالمنيا من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و215 طلقة نارية مختلفة الأعيرة تحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط فلاح لحيازته بندقية خرطوش وإزالة 160 حالة تعدِ بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية الامن

مخدرات




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة