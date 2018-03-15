ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وبندقية خرطوش بالمنيا

ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وبندقية خرطوش بالمنياالخميس، 15 مارس 2018 03:03 م
اقراص مخدرة - ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ربة منزل بحوزتها 863 قرص مخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، إخطارا من مباحث المخدرات يفيد بضبط "منى.م.ن" 37 سنة وبحوزتها 863 قرص مخدر مختلف الأنواع ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول ، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصليه البيع .
كما تمكنت مباحث مركز شرطة ديرمواس بالمنيا من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و215 طلقة نارية مختلفة الأعيرة تحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة