ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز طلخا، بضبط تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة أثناء استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث مركز طلخا من ضبط كل من "أحمد ح ا" 31 سنه عاطل، و "إبراهيم ا ال" 27 سنه عاطل، و"رضا ر ع ال" 35 سنه عاطل، و"شيماء ع ال" 29 سنه ربة منزل، و "ايه ج م" 25 سنه ربة منزل، حال استقلالهم السياره رقم د ف ر 8549 ملاكي بدائره مركز طلخا، وبحوزتهم 70 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنه 70 جرام، ومع الأول سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن و6 طلقات، ومع الثالث سلاح أبيض مطواه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 3975 لسنه 2018 جنايات مركز طلخا وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.