video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 08:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بالنصب على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بالعاشر من رمضان

الخميس، 15 مارس 2018 07:47 ص
ضبط المتهمين بالنصب على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بالعاشر من رمضان ضحية النصب على أحد مواقع التسوق





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة  طالب الهندسة، بعد أن استغلوا تواجده على موقع تسوق إلكترونى شهير وحاجته لعدسة كاميرا، وقاموا باستدراجه لمدينة العاشر من رمضان وسرقته، كما تم ضبط الكاميرا الخاصة بالمجنى عليه برفقة المتهمين.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، من "إسلام حاتم" طالب بالفرقة الثانية بالمعهد المدنى للهندسة وتكنولوجيا الطيران، مقيم كفر الشيخ، يتهم فيه مجهولين بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس، فضلًا عن سرقتهم شنطته الشخصية والتى كانت تحتوى على كاميرا ومبالغ مالية كانت بحوزته لشراء عدسة من أحد الجناه.

 

وأوضح مُقدم البلاغ، فى بلاغه الذى حمل رقم 2899 جُنح أول العاشر لسنة 2018، أن أحد الجناه كان يُدعى "فريد" وأنه تعرف عليه عبر موقع تسوق إلكترونى شهير، حيث كان الطالب يبحث عن عدسة كاميرا للبيع، وتصادف عرضها للبيع من قِبل المتهم الأول "فريد".

 

وقال مُقدم البلاغ إنه بعث رسالة إلى صاحب الإعلان "المتهم الأول"، حيث تم الاتفاق على أن يكون لقاءهم فى موقف "الأردنية" بمدينة العاشر من رمضان، إلا أن الأخير أخبره بحضوره إليه فور خروجه من العمل، وطلب منه الذهاب معه إلى منزله لإحضار العدسة، واستقلوا فى سبيل ذلك سيارة سرفيس إلى المجاورة رقم 6، وفى منتصف الطريق هبط اثنين من الركاب، وبعدها بدقائق قليلة طلب "فريد" من السائق التوقف وهبط برفقة المجنى عليه، وما هى إلا دقائق حتى فوجئ بأحد المتهمين اللذين هبطا من السيارة قبله، يهوى بقطعة خشبية "شومة" على رأسه فيما ضربه الآخر بسلاح أبيض "مطواة"، بينما تمكن "فريد" من سرقة الشنطة الخاصة به، والتى تحتوى على كاميرا وثمن العدسة، ولاذ الجناه بالفرار.

 

وأشار المجنى عليه أن جراح رأسه احتاجت 29 غرزة طبية لتقطيبها، فيما أصيب بثلاثة جروح بوجهه، وبعد عمل الإسعافات اللازمة له بمستشفى "التأمين الصحى" بالعاشر من رمضان، تمكن ضباط قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازى رئيس المباحث ومعاونيه، وبإشراف العقيد محمد هلال، رئيس  فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، و اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من تحديد الجناة وضطهم وهم كل من "بيشوى.ر.م" عامل بمصنع بلاستيك بالعاشر، و"نادر.س.ر" عامل مقيم العاشر، و"بناس.أ.ك" طالب مقيم العاشر، وضبط بحوزتهم الكاميرا الخاصة بالمجنى عليه والملبغ المالى الذى كان بحوزته، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 

من ناحية أخرى شنت مديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، والهاربين من أحكام جنائية.

 

وتمكنت الحملات التى قادها اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، بمركزى منيا القمح والصالحية الجديدة من ضبط 120 حالة اشتباه وفحص 25 شقة و9 مزارع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 6 سنوات مشدد لضابط شرطة سرق شقة زميله بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

امن الشرقية

منيا القمح

الصالحية




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة