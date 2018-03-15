ضبط أحد الأشخاص تقدم بأوراق مزورة للغرفة التجارية بالمنيا

ضبط أحد الأشخاص تقدم بأوراق مزورة للغرفة التجارية بالمنياالخميس، 15 مارس 2018 07:54 م
تزوير -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتقدم لمكتب الغرفة التجارية بالمنيا بسجل تجارى مزور.
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من مكتب الغرفة التجارية بالمنيا، بتقدم أحد الأشخاص بسجل تجارى غير صحيح وقيامه بالهروب عقب إكتشاف الموظفين العاملين بالمكتب للواقعة ومن خلال البحث والتحرى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "مجدى ن. ف"، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، حيث قام باصطناع سجل تجارى "مزور" منسوب صدوره لمكتب السجل التجارى بالمنيا والتقدم به للغرفة التجارية بالمنيا إلا أنهم اكتشفوا تزويره وفر هاربًا عقب اكتشاف الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن المنيا، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وحصوله على السجل التجارى المزور من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" مقابل مبلغ مالى قدره 1500جنيه، لتقديمه لأحد السفارات بالبلاد للسفر للخارج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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