" صيدلة المنوفية " تنظم أسبوعها الثقافى الأحد ولمدة 4 أيام

المنوفية – محمود شاكر

تنظم كلية الصيدلة جامعة المنوفية، أسبوعها الثقافى فى الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية، والدكتورة داليا حمدان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقررن أن يتضمن الأسبوع عددًا من الأنشطة المنوعة بين قوافل وندوات صحية ودينية ومسابقات ثقافية متنوعة على مستوى كليات الجامعة، ومعرضا فنيا.

وتدعو الكلية الطلاب والطالبات، للمشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة، من أجل الحصول على أكبر قدر من المشاركة الفاعلة، والحصول اكبر قدر ممكن من الاستفادة.