صور.. وقفة بـ" الدباديب" لطلاب بألمانيا تضامنا مع أطفال سوريا

صور.. وقفة بـ" الدباديب" لطلاب بألمانيا تضامنا مع أطفال سورياالخميس، 15 مارس 2018 02:21 م
وقفة بـ" الدباديب
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نظم عشرات الطلاب، فى برلين مسيرة بما يقرب ب 740 دمية " دبدوب" تضامنا مع 740 ألف طفل لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم فى سوريا.
واعتبرت مسئولة حقوقية رفيعة فى الأمم المتحدة الثلاثاء الماضى، أن الاستخفاف بالمطالبات بوقف إطلاق النار فى سوريا يظهر "لامبالاة فظيعة" بمعاناة ملايين الأطفال الذين هم بأمس الحاجة للإبعاد عن دائرة العنف.
وتجاهلت الأطراف المعنية قرارا تبناه مجلس الأمن الدولى قبل أسبوعين دعا إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر فى أنحاء سوريا حيث استمرت هجمات قوات النظام على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
وفى هذا السياق، دعت نائبة المفوض السامى لحقوق الإنسان كايت جيلمور إلى تحرك فورى لمساعدة الأطفال العالقين فى دوامة العنف.
جانب من الوقفة فى برلين
جانب من الوقفة
دباديب
وقفة بالدباديب فى برلين
وقفة تضامنية بالدباديب تضامنا مع أطفال سوريا
طلاب ألمانيا أثناء الوقفة
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