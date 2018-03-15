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صور.. وزيرة الثقافة تتفقد المعرض التشكيلى بختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة

الخميس، 15 مارس 2018 09:58 م
صور.. وزيرة الثقافة تتفقد المعرض التشكيلى بختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة





كتبت بسنت جميل
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحمد بدر محافظ الاقصر والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والدكتور أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافة، المعرض التشكيلى المقام على هامش حفل ختام اختيار الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وشارك بالمعرض العديد من الفنانين العرب، منهم ذكية ذادة من البحرين، وعبد الهادى بدوية من الجزائر، وعبد الرحمن إبراهيم السليم من السعودية، وعمر على أحمد من السعودية، و عواطف بنت جعفر صالح من السعودية، وأمير يوسف من السودان، ومريم يحيى المهدى من السودان، ومريم يحيي المهدي من السودان، وياسر إدريس من السودان، وأحمد جاري من المغرب ومحمد العيساوي من المغرب، وحياة مقبول من اليمن وعبد الحكيم قاسم من اليمن وهالة العموص من تونس وفاتن الرويسي من سوريا، ونزار ظاهر من لبنان،وصلاح غيث من ليبيا، و نجلاء السفاري من ليبيا.

ويشارك بالمعرض أيضا العديد من الفنانين التشكيليين المصريين منهم كريم محمد وأحمد بيرو وهالة مختار باسم عبد الجليل ونشأت فكري وغيرهم. وشهدت وزيرة الثقافة، عرض مسرحية سلم نفسك.

وقال الفنان خالد جلال مخرج العمل، " نأمل إن تسعد هذه التجربة تسعد الجماهير، متمنيا إن تكون مسرحية بداية موفقة لفعاليات ختام الأقصر عاصمة الثقافة العربية".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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