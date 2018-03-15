صور.. نقيب محامى الأقصر يعلن الانتهاء من تراخيص إنشاء نادى لمحامى المحافظة







الأقصر : محمد السيد - تصوير أحمد معروف

قال الدوشى شاكر نقيب محامى الأقصر، إن المحاماة هى المدافع الأول على أرض الوطن، وأن المحامين يقفون دائما فى الصفوف الأولى فى الدفاع عن الوطن.



وأضاف شاكر خلال كلمة له فى المؤتمر الأول لنقابة المحامين المنعقد فى الأقصر، أن معهد المحاماة خطوة جادة الجميع يؤيدها و يساندها ،متابعا:"المحامون يطالبون برفع المعاش وأن يكون المبلغ المخصص للعلاج المزمن ١٢ ألف جنيه".



وأعلن الدوشى شاكر نقيب محامى الأقصر، عن الانتهاء من ترخيص انشاء نادى لمحامى الأقصر، مشيرا إلى أنه سيسلم الملف للنقيب العام سامح عاشور لبدأ العمل فى هذا النادى، متابعا: "جميع الموافقات تمت، الأقصر تتطلع دائما إلى هذا الصرح والمحامين يطالبون ببدء العمل فى بناء نادى الأقصر".



وأهدى الدوشى شاكر نقيب محامى الأقصر، درع تكريم بأسم محامى الأقصر، إلى النقيب العام سامح عاشور نظرا لمجهوداته وإنجازاته للمحامين.









































































































































