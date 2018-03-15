صور.. مياه الصرف تغرق عزبة الجمل بالمحله.. الأهالي:الروائح الكريهه تملأ البيوت







الغربيه محمد طارق

يعيش سكان عزبة الجمل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بين أمل فى الحياة وواقع أليم يعيش المئات من الأهالى فيه، وشكاوى مواطنين تيبقى الأمل فى الحياة، وسط مطالبات مستمرة لسنوات ونتائج عكسية أدت لانتشار الحشرات بأنواعها المختلفة، وانهيار المنازل والشوارع بسبب مياه الصرف الصحى الغارقة بالقرية، والتى أصابت المواطنين بالأمراض المختلفة على أمل القضاء على هذه المشكله .

رصدت " اليوم السابع " معاناة الأهالى عزبة الجمل، ومشاهد من الشوارع التى أغرقتها مياه الصرف الصحى ومنازل جدرانها محطمه على شفا الانهيار، ظروف سكان القرية والتى يعمل معظمهم باليومية، تجعلهم لا يستطيعون التكاليف الباهظة لعربات الصرف التى تقوم بتفريغ برفع المياه ونقلها مقابل 35 جنيه، فى حين لا تتعدى يومية العامل 60 جنيه .

وقال محمد إبراهيم أحد أهالى العزبة الجمل ، أن المنطقة من أفقر القرى على مستوى الخدمات بمحافظة الغربية، ولا يوجد بها أى خدمات ، بالإضافة إلى أن الوحدة الصحية لا يوجد بها جميع التخصصات سوى إسعافات أوليه لعلاج المرضى وكبار السن، مشيرا إلى أن 90% من أهالى القرية يعانون من أمراض الفشل الكلوى بسبب مياه الصرف الصحى والأمراض الناتجة عنها واختلاطها بمياه الشرب .

وأكد أن أهالى القرية مستعدون للتبرع بأراضيهم لبناء أى مشروع خدمى يخدم أهالى القرية، ويوفر لهم حياة كريمة، وهذه من أبسط حقوقهم، وتابع : هذه الأسر الفقيرة التى تعيش منازل تسببت مياه الصرف الصحى فى تلفها ومعرضه للانهيار فوق رؤوسهم فى إى وقت، مشيرا إلى أن مياه الصرف أغرقت شوارع القرية بأكملها.

وأشار محمد إبراهيم أحد سكان القرية، إلى أن معظم أهالى القريه يقومون بتوصيل مواتير موصوله بمواسير مدفونه قاموا بإنشائها منذ عام 2004 بالجهود الذاتيه تحت الارض لصرف مياه الصرف فى هذه الترع، مع العلم بأن هذه الترع هى المصدر الوحيد لرى الأراضى الزراعيه المحيطه بجميع القرى المحيطه، وأصبحت مستنقع للأمراض والأوبئة، كما أنها مليئة بالقمامة لعدم وجود مكان مخصص لرمى القمامة مما يدفعهم للتخلص منها بإلقائها فى الترع، وهو ما يشير إلى وجود خطر أكبر تسببه مياه الصرف ويهدد سكان محافظة الغربية بأكملها، وذلك بسبب تلوث مياه الترع الرئيسية القادمة من نهر النيل لرى للأراضى الزراعية.

وقال رمضان خطاب أن هذه القريه فقيرة جدا من حيث الخدمات، وأن الأهالى يعيشون دون أخذ أى حق من حقوقهم فى الحياة الكريمة، و مياه الصرف الصحى تغرق بيوتهم مما أدى إلى انهيار جدران البيوت بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتصل مساحة عزبة الجمل التابعة لقرية النجاة بمركز المحلة بمحافظة الغربية إلى 50 فدان تقريبا وعدد سكانها حوالى 5000 نسمه، وتعد عزبة الجمل من العزب والقرى الفقيرة جدا بالمحافظة من حيث الخدمات ، ولا يوجد بها أى سوى مدرسه ابتدائى وإعدادى ويعانون من كارثة تهدد حياتهم وهى الصرف الصحى.

وطالب أهالى عزبة الجمل المسئولين بوزارة الإسكان ومحافظة الغربية، بإنقاذ أرواحهم وتوفير حياة كريمة وإزالة أى معوقات، ورفع الظلم الواقع على القرية، وسرعة البدء فى تنفيذ مشروع الصرف، مؤكدين تبرع الأهالي بأرض مساحتها 3 قيراط تم شراؤها بالجهود الذاتيه لتنفيذ المشروع .

وأضاف الأشقر في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أنه تم تقديم طلب بعزبة الجمل التابعة لقرية أبو النجاة بالإضافة إلى 8 عزب وقرى محيطين بها وتم الموافقه عليهم من وزارة الإسكان بالتعاون مع نواب الدائرة لادراجهم في خطة الوزارة ، وتم إرسال الموافقات إلى وزارة التخطيط لإدراجها في الخطة الاستثمارية القادمة 2017/2018 .

وأشار رئيس الجهاز بأن محافظة الغربية تسعى قدما في هذه المشاريع الخاصة بالصرف الصحي ، وأن خلال 3 سنوات القادمة لا يوجد قرية أو نجع داخل المحافظة لا يوجد بها صرف صحي، وأن نسبة تغطية الصرف داخل المحافظة وصلت إلى 72% ، بينما المتوسط العام في الجمهورية يصل إلى 21% وهذه نسبة كبيرة تجعل المحافظة في المقدمة في مشاريع الصرف الصحي .



أهالي عزبة الجمل يطالبون بإنشاء محطة رفع الصرف الصحي



مياه الصرف تغرق شوارع عزبة الجمل



أهالي عزبة الجمل يطالبون بإنشاء محطة رفع الصرف الصحي