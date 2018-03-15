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صور.. ميادين بنى سويف تتجمل احتفالا بالعيد القومى

الخميس، 15 مارس 2018 12:35 ص
صور.. ميادين بنى سويف تتجمل احتفالا بالعيد القومى ميادين بنى سويف تتجمل





بنى سويف :هانى فتحى
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أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، برئاسة محمود المغربى رئيس المدينة، وهانى الجويلى نائب رئيس المدينة، الاستعدادات النهائية للاحتفالات التى تشهدها المدينة صباح الخميس، احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة .

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، من تجميل ميدان الشهداء وحديقة الخالدين بوسط المدينة، والتى ستشهد وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول صباح الخميس

وتحتفل محافظة بنى سويف، صباح الخميس، بعيدها القومى من خلال العديد من الفعاليات من أهمها المراسم الرسمية من وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بنى سويف، فى حضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وكافة قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والنواب ورئيس الجامعة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ورموز المجتمع السويفي.

كما سيقوم المحافظ، بافتتاح عدد من المشروعات فى قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والطرق، ليستمر برنامج افتتاح المشروعات على مدار الأيام المقبلة ليشمل كل القطاعات الخدمية، والتى ساهمت بالفعل فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

تجميل ميادين بنى سويف
تجميل ميادين بنى سويف

 

ميادين بنى سويف تتجمل
ميادين بنى سويف تتجمل

 

استعدادات بنى سويف بالعيد القومى
استعدادات بنى سويف بالعيد القومى

 

تجميل حديقة الخالدين
تجميل حديقة الخالدين

 

تجميل حديقة الخالدين
تجميل حديقة الخالدين

 

تجميل ميادين بنى سويف
تجميل ميادين بنى سويف

 

احتفالات المحافظة
احتفالات المحافظة

 

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

 

 


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