صور.. مواطنون يكتبون عبارات مسيئة أمام مدخل السفارة الروسية بلندن







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

قام مواطنون بريطانيون اليوم الخميس، بكتابة عبارات على الرصيف بالقرب من مدخل السفارة ومقر إقامة السفير، وذلك فى إطار اشتعال أزمة اغتيال الجاسوس الروسى.

ووقف ضابط شرطة بريطانى فى الخدمة كأعضاء فى الجيش بشارع سكنى فى ألدهولت.

وأكد وزير الخارجية البريطانى أن هناك حالة "اشمئزاز عالمى" من تورط روسيا فى حادث "تسميم" الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال.

وقال جونسون - فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الخميس، أن هناك أدلة دامغة بأن روسيا وراء تسميم سكريبال، لافتا إلى أن غاز الأعصاب المستخدم فى الهجوم من المعروف أنه ينتج فى روسيا.

ودعا جونسون حلفاء المملكة المتحدة إلى مساندة الإجراءات التى اتخذتها لندن ضد روسيا على خليفة الحادث.



مواطنة بريطانية أمام مدخل السفارة الروسية



جانب من العبارات



جانب من العبارات المسيئة