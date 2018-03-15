صور.. "من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسى بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر حضور كبير من المواطنين وبخاصة قرى مركز الزرقا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وبدء المؤتمر بالسلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن،وأكد محمد الزينى عضو مجلس النواب عن إنجازات الرئيس السيسى، وماحققه لمصر والمصريين خلال الـ4 سنوات الماضية، من إنجازات لم تشهدها مصر طوال الـ30عاما الماضية.

وطالب الزينى المواطنين، بالحشد والنزول أمام لجان الانتخابات أيام 26،27،28 مارس، والتصويت للرئيس السيسى لتوصيل رسالة واضحة للعالم أن الشعب المصرى يعبر عن رأيه بإرادته ويختار رئيسه.

فيما أكد المهندس وليد التمامى ، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز الزرقا ، على ضرورة النزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.

وشدد التمامى على ضرورة وقوف الشعب مع قيادته والنزول والادلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة حتى يعلم العالم أجمع أن شعب مصر يقف خلف القيادة السياسية.

وخلال كلمته بالمؤتمر، قال محمد الماشطة ، المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بدمياط ، أن الجميع شهد خلال الأربع أعوام الماضية كم الإنجازات لكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكيف قام بقيادة مصر فى مواجهه الإرهاب، وأطلب من الجميع أن يتابع ما يحدث بدول مجاورة دمرها الإرهاب ليعلم كيف انتصر الرئيس السيسي علي الإرهاب، ولذلك ندعوا الشعب المصرى بأكمله للنزول فى انتخابات الرئاسة والمشاركة بفاعلية كبيرة.