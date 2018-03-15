صور.. مقتل أكثر من 6 أشخاص فى انهيار جسر للمشاة بفلوريدا الأمريكية







(رويترز)

قال بيل نيلسون عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية فلوريدا لمحطة (سي.بي.إس ميامي) التلفزيونية إن ما بين ستة وعشرة أشخاص قتلوا عندما انهار جسر شيد حديثا للمشاة على عدة حارات مرورية عند جامعة فلوريدا الدولية اليوم الخميس.

ويفتش أفراد من خدمات الطوارئ عن ناجين وسط ركام من الخرسانة والمعدن سقط من الجسر المنهار وسحق سيارات فى أحد أكثر الطرق ازدحاما فى جنوب فلوريدا.

وقال كارلوس جيمينيز رئس بلدية مقاطعة ميامى دايد فى مقابلة مع المحطة إن ستة مصابين على الأقل نقلوا من الموقع بينما حوصرت ثمانى مركبات تحت حطام الجسر.

ويربط الجسر الجامعة بمدينة (سويتووتر) وجرى تركيبه يوم السبت خلال ست ساعات على طريق سريع يضم ثمانى حارات وفقا لبيانات منشورة على موقع الجامعة على الإنترنت. وكان طول الجسر 53 مترا ووزنه 950 طنا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب على علم بالحادثة.

وقال المجلس الوطنى لسلامة النقل على تويتر إنه سيرسل فريقا للتحقيق فى انهيار الجسر.



الشرطة في محيط الحادث



انهيار الجسر



جانب الانهيار