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صور.. مطار كردستان يواصل العمل بعد رفع حظر السلطات العراقية

الخميس، 15 مارس 2018 07:56 م
صور.. مطار كردستان يواصل العمل بعد رفع حظر السلطات العراقية مطار كردستان





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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واصل مطار أربيل الدولى فى عاصمة إقليم كردستان العراق فتح المطار بعد رفع السلطات العراقية الحظر عنه الثلاثاء الماضى.

واعتبر رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى، أن قرار رفع الحظر عن المطارات فى أقليم كردستان خطوة جيدة .

وقال البارزانى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) إن "مشاكل اقليم كردستان مع بغداد ليست محصورة فى المطارات والموازنة فقط " .

وكانت السلطات العراقية قد رفعت الحظر بعد 6 أشهر رداً على إجراء استفتاء حول استقلالها.

صالة المطار
صالة المطار

 

ركاب الطائرة
ركاب الطائرة

 

جانب من مطار كردستان
جانب من مطار كردستان
 
 
فتاة بإقليم كردستان
فتاة بإقليم كردستان

 

صالة المطار
صالة المطار

 

جانب من صالة المطار
جانب من صالة المطار
 
مواطن بإقليم كردستان
مواطن بإقليم كردستان

 


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