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صور.. مسيرة حاشدة على أنغام "قالوا إيه" فى شوارع طور سيناء لدعم السيسى

الخميس، 15 مارس 2018 05:39 م
صور.. مسيرة حاشدة على أنغام "قالوا إيه" فى شوارع طور سيناء لدعم السيسى جانب من المسيرة





جنوب سيناء- فايزة مرسال
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نظمت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق مع اللجنة العليا للشباب ونقابة المعلمين، مسيرة حاشدة فى شوارع طور سيناء، حيث بدأت من حى السلام وانتهت فى الاستاد الرياضى.

شارك فى المسيرة المئات من المواطنين حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى على أنغام نشيد الصاعقة "قالوا اية".

 وعقب انتهاء المسيرة بدأ مؤتمر حاشد فى قاعة الاستاد الرياضى بحضور النائبين عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ والنائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء ومنى سالم مقررة المجلس القومى للمرأة وجيفارا الجافى منسق الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى وعصام رجب نقيب المعلمين وياسر عرفات أمين صندوق النقابة ومحمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب وأحمد نشأت أمين اللجنة العليا للشباب وعدد من مشايخ وعواقل بدو طور سيناء.

وهتف المشاركون فى المؤتمر "بنحبك يا سيسى”، وطالب المتحدثون على المنصة بضرورة نزول المواطنين بجنوب سيناء للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

 

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