صور.. مسيرات طلابية ببنى مزار بالمنيا لمطالبة المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات







المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت إدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا، مسيرة طلابية فى شوارع المركز ضمن مبادرة انزل.. شارك الانتخابات الرئاسية 2018.

كانت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أعلنت بدء تنظيم عددً من ندوات التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمبادرة" أنزل.. شارك انتخابات الرئاسة 2018" داخل المدارس؛ لإكساب الطلاب روح الانتماء والمشاركة ومشاركتهم فى حث ذويهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية ، إن "المبادرة"، ستستمر حتى يوم 25 مارس الجاري؛ للتأكيد علي حرية التعبير عن الرأي ليكونوا مواطنين فاعلين وصالحين في مجتمعهم، موضحًا أنّ "المبادرة"، تتضمن تنظيم الندوات داخل المدارس مع قيام الإعلام التربوي بدوره في نشر الوعي بين الطلاب وعمل لقاءات توعية إضافية مع الأهالي خارج المدرسة.



مسيرات طلابية ببنى مزار بالمنيا



مسيرات طلابية ببنى مزار بالمنيا