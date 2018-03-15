صور.. مدير أمن الإسكندرية يعلن نتائج حج القرعة 2018







الإسكندرية – أسماء على بدر

أعلن اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم، نتيجة حج القرعة لمن تقدم بالمحافظة، ووصل عددها 1659 تأشيرة حج، و186 تأشيرة مخصصة لكبار السن، ليكون الإجمالي عدد التأشيرات 1845 تأشيرة بالمحافظة.

بينما بلغ إجمالى المتقدمين 10778 طلبا، وبلغت حصة الاقسام على مستوى المحافظة 1659 تأشيرة، وبلغت التأشيرات الاحتياطية 461 تأشيرة.

وأكد مدير أمن الإسكندرية، أن التسهيلات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج فى التقديم لقرعة الحج، تأتى فى إطار حرص الوزارة لمساعدة المواطنين وخدمة الشعب لأداء الفريضة .

وأضاف خلال كلمته بالفعالية، أن الهدف من تنظيم حج القرعة، هو توجيه رسالة للعالم أن الشعب والشرطة نسيج واحد، والتى ستظل دائما فى خدمة الشعب، وتقديم لهم التسهيلات فى أداء مناسك الحج سنوياً.

وشهدت الفعالية، حضور عشرات من المواطنين بحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعشرات من المواطنين بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، وبدات الفاعلية بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء .