صور.. مدرسة الشهيد حسين سلامة تحصد المركز "1" بمسابقة المكتبة على مستوى مصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة المكتبة النموذجية على مستوى الجمهورية، بحصول مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية المشتركة بإدارة الطود التعليمية بالأقصر على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، وحصولها على درع التفوق المكتبى الذهبى وكذلك حصول مدرسة مستعمرة الرى للتعليم الأساسى بإدارة إسنا على المركز الثالث على مستوى المرحلة الإعدادية وحصولها على درع التفوق المكتبى البرونزى.

كما تمنح جوائز مالية لأخصائى المكتبة والموجه المشرف ومدير المدرسة للمدرستين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بضرورة الخروج من الإطار التقليدى للأنشطة ، وابتكار أفكار إبداعية للمسابقات، لتكون جاذبة للطلاب، وتؤتى ثمارها بخلق جيل جديد منفتح على العالم متسلح بالعلم والأخلاق والمعرفة، وقادر على التنافس عالميًا.

يذكر أن التحكيم فى المسابقة تم طبقًا لجدول يضم خمسة قطاعات تمثل 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، وكانت مدارس مديرية الأقصر التعليمية تنافس طبقا للقطاع الخامس على مستوى الجمهورية، وتأتى أهداف المسابقة تأكيدً للدور الرائد للمكتبات المدرسية وتوسيع نطاق الخدمات المكتبية فى خدمة المناهج الدراسية، وإثارة روح التنافس بين العاملين بالمكتبات المدرسية، والارتقاء بالمستوى المهنى لأخصائى المكتبات لإكسابهم الخبرات المتجددة فى مجال العمل، وكذلك تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات، وتزويدهم بالمهارات المكتبية التى تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة ومجموعات المواد بها .

ومن جانبه ، هنأ طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مسئولى المدرستين والعاملين بهما ومديرى الادارات على المجهود المبذول للارتقاء بالعملية التعليمية بالأقصر وتفعيل الأنشطة التربوية لخدمة الطلاب والمعلمين مؤكد على دور المكتبات المدرسية فى الارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى للطلاب ، وطالب بنقل تجربة المكتبات النموذجية بالمدرستين إلى كافة مدارس مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



مدرسة الشهيد حسين سلامة تحصد المركز الأول بمسابقة المكتبة النموذجية



مدرسة الشهيد حسين سلامة تحصد المركز الأول بمسابقة المكتبة النموذجية