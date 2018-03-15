صور.. مدارس الصين تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضى لتسهيل التعلم

صور.. مدارس الصين تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضى لتسهيل التعلمالخميس، 15 مارس 2018 11:32 ص
مدارس الصين تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بدأت المدارس فى الصين، اليوم الخميس فى استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى لتسهيل عمليات التعلم.
وأوضحت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، الطلاب مرتدين نظارات الواقع الافتراضى، والتى تعرض المادة التعليمية على هيئة أفلام واقعية، لتسهيل عمليات التعلم.
يذكرأن، إفتتحت الصين أول 20 فصل للواقع الافتراضى الفعال العام الماضى.
التعليم فى الصين
تكنولوجيا الواقع الافتراضى
طلاب يستخدمون نظارات الواقع الافتراضى
نظارات الواقع الافتراضى
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