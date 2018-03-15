صور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الاسرة بالحى الخامس

صور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الاسرة بالحى الخامسالخميس، 15 مارس 2018 11:09 ص
محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، وحدة طب الاسرة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة ، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجارى .
رافق المحافظ خلال الافتتاح دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا والمهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.
وقالت الدكتورة أمنية رجب فى بيان لها، إن وحدة طب الأسرة تقام على مساحة 1050 متر بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه منها 2 مليون جنيه مباني ومليون ونصف جنيه للتجهيزات داخل الوحدة.
محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة
محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة
محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة
محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة