صور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الاسرة بالحى الخامس

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، وحدة طب الاسرة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة ، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجارى .

رافق المحافظ خلال الافتتاح دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا والمهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

وقالت الدكتورة أمنية رجب فى بيان لها، إن وحدة طب الأسرة تقام على مساحة 1050 متر بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه منها 2 مليون جنيه مباني ومليون ونصف جنيه للتجهيزات داخل الوحدة.



محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة



محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة



محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة