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صور.. محافظ المنيا يفتتح معرض "اجرافيتا" السابع للدواجن والأدوية

الخميس، 15 مارس 2018 01:26 م
صور.. محافظ المنيا يفتتح معرض "اجرافيتا" السابع للدواجن والأدوية المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية





المنيا- حسن عبد الغفار
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افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المعرض السابع لمستلزمات ومعدات الدواجن والماشية والأعلاف والأدوية البيطرية بعنوان " اجريفيتيا المنيا "، والذي تنظمه الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بالمحافظة بالصالة المغطاة بإستاد المنيا ، بمشاركة 73 شركة في الفترة من 15 وحتى 17مارس الجاري .

حضر الافتتاح الدكتور عادل سليمان أستاذ أمراض الدواجن بجامعة أسيوط ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بالمنيا والمهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة والدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري ولفيف من أساتذة الجامعة .

أكد المحافظ الحرص على تقديم كل سبل الدعم والمساندة وتسهيل الإجراءات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من أجل الاستثمار في مجال الثروة الداجنة على أرض المحافظة .

ولفت المحافظ إلى أننا كما نحتاج إلى تنمية اقتصادنا من خلال التطور الصناعي نحتاج أيضا إلى تنمية ثروتنا الحيوانية والداجنة وتحقيق اكتفاء ذاتي لأنفسنا والتصدير للخارج .

المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية (4)
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية 
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية (5)
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية 
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية (6)
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية 
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية (7)
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية (8)
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية 
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية (9)
المحافظ يفتتح معرض اجرافيتا السابع للدواجن والأدوية 

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