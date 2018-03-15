صور.. محافظ الغربية يشهد حفل تخريج كلية التمريض بجامعة طنطا







الغربية- محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل تخرج كلية التمريض جامعة طنطا دفعة 2015/2016، بحضورالدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، والدكتورة إقبال الشافعى عميد كلية التمريض، والدكتورة لطيفة محمود فودة وكيل الكلية لتعليم الطلاب، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، والدكتورة رحمة سليمان بهجت وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة سمر حسنى غديرى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، وبعدها كلمة أوائل الخريجين، ثم ألقت الدكتورة إقبال الشافعى عميد كلية التمريض كلمة قدمت فيها الشكر لمحافظ الغربية ورئيس الجامعة على تشريفيهما بالحضور، وقدمت التهنئة للخريجين وأولياء الأمور على ما بذلوة من جهد للوصول إلى هذه اللحظة.

كما ألقى الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا كلمة أكد فيها شكره وتقديره للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على حضوره، وأكد على ضرورة تكاتف كل الجهود للوصول بمصر إلى بر الأمان، ووجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة، موضحًأ أنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى جديد لكلية التمريض جامعة طنطا، وحث جميع المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وقدم التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم.

كما أعرب الدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية عن سعادته البالغة بالتنسيق الرائع والمبدع بين المحافظة ممثلة فى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة وما يعكسه ذلك من نجاح لمحافظة الغربية فى كافة المجالات ووجه الشكر لمحافظ الغربية الذى لا يألوا جهدًا فى حضور كل الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالجامعة ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم وتقديم كل العون والمساعدة فى سبيل النهوض بالمحافظة فى كافة المجالات.

كما ألقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية كلمة قدم فيها الشكر لرئيس الجامعة وللحضور الكرام، وقدم التهنئة للخريجين وأولياء الأمور، مؤكدًا أن هذا اليوم هو نتاج جهود مبذولة وشاقة من قبل الخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أن محافظة الغربية بها صروح طبية كبيرة تضاهى كبرى المستشفيات الخاصة فى الداخل والخارج، وضرب مثلاً على ذلك بمستشفى سمنود المركزى الجديد المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والتى تضاهى كبرى المستشفيات الخاصة، وكذلك مستشفى طنطا الجامعى الجديد، التى تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار جنيه، ومستشفى السنطة وزفتى.

كما حث محافظ الغربية مواطنى المحافظة على المشاركة فى صنع تقدمهم عن طريق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، واختيار ما يرونه مناسبًا وعدم الإصغاء للأصوات المغرضة والهدامة، وفى ختام الحفل تم تكريم اللواء أحمد ضيف صقر وإهدائه درع الجامعة وتكريم رئيس الجامعة وأوائل الخريجين وأعضاء هيئة التدريس وتم أداء قسم التخرج.



جانب من الحفل



محافظ الغربية يشهد حفل تخرج كليه التمريض