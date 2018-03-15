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صور.. محافظ الأقصر يبحث مع صندوق العشوائيات إنهاء تطوير منطقة معبد إسنا

الخميس، 15 مارس 2018 09:56 ص
صور.. محافظ الأقصر يبحث مع صندوق العشوائيات إنهاء تطوير منطقة معبد إسنا المحافظ يناقش سبل إنهاء إجراءات تطوير منطقة معبد إسنا





الأقصر – أحمد مرعى
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ناقش محمد بدر محافظ الأقصر، مع المهندس حازم صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية بمجلس الوزراء، ومسئولى مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، سبل إنهاء كافة إجراءات البدء فى تنفيذ أعمال التطوير لمنطقة معبد إسنا بعد إدراجها فى قائمة المناطق غير الآمنة، وذلك فى إطار مجهودات الدولة لتطوير المناطق العشوائية، بعد موافقة وزارة الآثار.

وأوضح المهندس حازم استعدادات الصندوق الكاملة لتقديم الدعم المادى والفنى لهذه المنطقة بالتنسيق مع وزارة الآثار، لوضع الاشتراطات البنائية  والتخطيطية  للمنطقة، وبمجرد الانتهاء من المخطط التفصيلى للمنطقة سيتم بدء أعمال التطوير .

ومن جانبه، أشار المهندس سامح ناجى مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الآثار تم تحديد الاشتراطات البنائية للمنطقة حيث سيتم إحلال وتجديد لبعض المبانى القائمة والآيلة للسقوط، وترميم البعض الآخر بدون إحلاله، الأمر الذى سيعمل على إحياء المنطقة بما يعود بالنفع على المواطنين بمدينة إسنا .

جدير بالذكر، أن خطة المشروع المتكاملة تستهدف الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، وذلك بما يليق بقيمة التراث الثقافي للمدينة، وبما يضمن اشتراك المجتمع المحلى فى تلك العملية، وتشمل تلك المواقع كل من «وكالة الجداوى» وهى أثر مسجل يعود تاريخ إنشاؤه إلى القرن الثامن عشر، و«سوق القيسارية» التراثي، وعدد من المباني ذات الطراز المعمارى المتميز بمركز المدينة، كما سيتم تحديد مسار سياحي يمر بصورة مبدئية بالمعالم الهامة بمركز المدينة، وذلك لإعطاء السياح الأجانب والزوار المصريين الفرصة لتفقد تلك المعالم.

المحافظ يناقش سبل إنهاء إجراءات تطوير منطقة معبد إسنا
المحافظ يناقش سبل إنهاء إجراءات تطوير منطقة معبد إسنا

 

محافظ الأقصر يبحث مع صندوق العشوائيات إنهاء تطوير منطقة معبد إسنا
محافظ الأقصر يبحث مع صندوق العشوائيات إنهاء تطوير منطقة معبد إسنا

 

جانب من لقاء المحافظة بوفد صندوق تطوير العشوائيات بديوان المحافظة
جانب من لقاء المحافظة بوفد صندوق تطوير العشوائيات بديوان المحافظة

 


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