صور.. مجهولون يطلقون النار على سيارة فى المكسيك ويقتلون قائدها







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

قتل شخص داخل سياراته على يد مجهولين عقب إطلاق النار على سيارته جوادالاخارا، و أبرزت وكالة رويترز للأنباء صورا للطوق الأمنى بمحيط السيارة التى أطلق عليها مجهولين النار فى المكسيك وسط انتشار رجال الشرطة ورجال الطب الشرعى.

وشهدت المكسيك عدة حوادث فى يناير الماضى، حيث قال مسئولون ووسائل إعلام محلية، إن ما لا يقل عن 25 شخصا قُتلوا فى المكسيك فى مطلع الأسبوع، من بينهم 9 رجال أُعدموا فى منزل فى إحدى ضواحى مدينة مونتيرى الصناعية الغنية بشمال البلاد.

واقتحم مسلحون ملثمون منزلا فى تلك الضاحية أثناء مشاهدة مجموعة مباراة فى كرة قدم محلية فى التلفزيون، وقُتل 7 فى الموقع ولفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة فى مستشفى.

وشهدت المكسيك موجة هجمات على الملاهى، وذكرت وسائل إعلام محلية إن مجموعة من المسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص فى حانة فى منتجع كانكون.

وقُتل سائح من تشيلى عندما أطلق مسلح النار فى مطعم فى منتجع أكابولكو المطل على المحيط الهادى كما قُتل اثنان آخران فى حانة فى عاصمة ولاية فيراكروز على خليج المكسيك عندما أطلق رجلان النار على موظفين وفرقة موسيقية، وقُتل ستة آخرون فى مدينة سيوداد جواريز الحدودية من بينهم زوجان عٌثر على جثتيهما وبهما آثار تعذيب فى متنزه.



جانب من العنف فى المكسيك



رجال الطب الشرعى بموقع الحادث



اطلاق النار على سيارة فى المكسيك