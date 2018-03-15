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صور.. مؤتمر "وفد الأقصر" يعلن دعم بهاء أبوشقة فى انتخابات رئاسة الحزب

الخميس، 15 مارس 2018 10:35 م
صور.. مؤتمر "وفد الأقصر" يعلن دعم بهاء أبوشقة فى انتخابات رئاسة الحزب جانب من فعاليات مؤتمر دعم بهاء ابوشقة





الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، عصر اليوم الخميس، مؤتمرا للإعلان عن دعم المستشار بهاء أبوشقة لرئاسة حزب الوفد فى انتخابات الحزب،  المقرر عقدها يوم 30 مارس الجارى، وتم الإعلان خلال المؤتمر عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية وحث المواطنين على ممارسة حقهم السياسى والانتخابى ودعوتهم للذهاب لصناديق الإقتراع.

 أكد المؤتمر على أهمية المرحلة الحالية فى المشاركة الفعالة للمواطنين من خلال الذهاب للانتخابات، وإظهار هذا المشهد أمام العالم كله بصورة ديمقراطية كاملة.

وقال المستشار محمد عمر طاهر، رئيس لجنة الوفد بالأقصر، إن المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واصطفافهم أمام صناديق الاقتراع، واجب وطنى يبين أن مصر تسير على خطى واضحة نحو الديمقراطية، مضيفاً أن المشروعات التى بدأت فى عهد الرئيس السيسى خير دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح وأن النمو الاقتصادى المصرى يخطو خطى ثابتة نحو  التقدم، إضافة إلى الفكر السياسى الرشيد فى القضاء على براثن الإرهاب التى تهدد أمن الوطن والمواطن.

وأضاف رئيس لجنة الحزب بالأقصر، أن المستشار بهاء أبو شقة  عرض برنامجه الانتخابى لرئاسة حزب الوفد والمقرر انعقادها فى 30 مارس الجارى، وأكد أنه ضع خطة متكاملة لتطوير كافة الفعاليات والخطوات لدعم أبناء وأعضاء حزب الوفد بمختلف أنحاء مصر، ودعم الصعيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة عبر كيانات الحزب في محافظات جنوب الصعيد.

فيما أعلن عباس حزين، عضو الهيئة العليا بالوفد، عن تأييده للمستشار بهاء أبو شقة في رئاسة حزب الوفد، وقال إن عددا كبيرا من الوفديين بالمحافظة يدعمون أبو شقة رئيسًا للحزب، مضيفًا: "أبو شقة من الكوادر القوية القادرة على قيادة الحزب  بكفاءة عالية، كما يمتلك أبو شقة وجهة نظر وبرنامجًا قويًا جعله محل ثقة لدى العديد من الوفديين"، موضحاً أنه شخصية على درجة كبيرة من المسؤولية لرئاسة أقدم حزب ليبرالى مصرى.

 

مؤتمر لوفد الأقصر لدعم المستشار بهاء أبوشقة في إنتخابات الحزب
مؤتمر لوفد الأقصر لدعم المستشار بهاء أبوشقة في إنتخابات الحزب

 

الحضور بمؤتمر الوفد يعلنون تأييد الرئيس السيسي
الحضور بمؤتمر الوفد يعلنون تأييد الرئيس السيسي

 

جانب من فعاليات مؤتمر دعم بهاء ابوشقة في انتخابات الوفد
جانب من فعاليات مؤتمر دعم بهاء ابوشقة في انتخابات الوفد

 

قيادات الوفد بالصعيد يحضرون فعاليات المؤتمر
قيادات الوفد بالصعيد يحضرون فعاليات المؤتمر

 

الأقصر تشهد مؤتمر لدعم بهاء ابوشقة في حزب الوفد
الأقصر تشهد مؤتمر لدعم بهاء ابوشقة في حزب الوفد

 

جانب من فعاليات المؤتمر لدعم أبوشقة في الانتخابات
جانب من فعاليات المؤتمر لدعم أبوشقة في الانتخابات

 

قيادات المؤتمر والحضور يعلنون النزول بكثافة للتصويت
قيادات المؤتمر والحضور يعلنون النزول بكثافة للتصويت

 


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اليوم.. لجنة الوفد بالأقصر تنظم مؤتمرًا لدعم السيسي بحضور أبو شقة

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