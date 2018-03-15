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صور.. مؤتمر لنقابة البيطريين بالجيزة لدعم الرئيس السيسى

الخميس، 15 مارس 2018 05:36 م
صور.. مؤتمر لنقابة البيطريين بالجيزة لدعم الرئيس السيسى جانب من مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم الرئيس السيسى





كتبت آية دعبس
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نظمت نقابة البيطريين الفرعية بالجيزة، بالتعاون مع جمعية العاملين بالطب البيطرى بالجيزة، مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بنادى الزراعيين بالدقى، وذلك بحضور الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، ونقيبى الزراعيين بالقاهرة والجيزة، والمهندس محمدى البدرى عضو النقابة العامة للزراعيين، والدكتور سيد جاد المولى نقيب البطريين بالجيزة، والدكتور أشرف إسماعيل وكيل الطب البيطرى بالمحافظة والنائب أحمد فؤاد عضو مجلس النواب عن العمرانية، والدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزير الزراعة.

وحث الحضور، كافة المواطنين على النزول، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، ليعلم العالم حرص المواطن المصرى على المشاركة الفعالة واختيار رئيس مصر، مؤكدين على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه الرئاسة لفترة ثانية.

وقال البدرى، فى كلمته، إن 26 و27 و28 مارس، ستعتبر أيام رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم روحه لإنقاذ المصريين من براثن الإخوان، مضيفا:" لا ننكر جميعا أننا نشعر بالأمان، وكل منا يأمن على بيته ونفسه فى عمله، ويجب أن نظهر ذلك أمام العالم أجمع، فالشعب المصرى أصيل وأبهر العالم فى ثورة 25 يناير، و30 يونيو، وسنبهر العالم فى هذا العرس الانتخابى".

 

مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (1)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (2)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (3)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (4)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (5)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (6)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (7)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (8)
 
مؤتمر نقابة البيطريين بالجيزة لدعم السيسى (9)
 

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