صور.. مؤتمر عمالى لدعم الرئيس السيسى بشركة غزل الدلتا







الغربية - مصطفى عادل

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالغربية مؤتمرا عماليا، شارك فيه عدد من الشركات بالمحافظة، وذلك بقاعة شركة غزل الدلتا بطنطا لتأييد الرئيس السيسي لفترة ثانية.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن عياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غزل الدلتا والمحاسب خميس بركة رئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة والمهندس محمد محسن يونس رئيس القطاعات الفنية بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، والمهندس راجح النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت والنائبة هالة مستكلي عضو مجلس النواب والنائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب والسيد رمضان امين العمال بحملة كلنا معاك من اجل مصر بالمحافظة وخالد عصام منسق العمال بالحملة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن، وأكد الحاضرون جميعا ضرورة ذهاب جموع الشعب المصرى إلى اللجان الانتخابية كواجب وطني علي كل مواطن مصري تجاه الوطن، وأن العالم أجمع لابد أن يري عبر كاميرات التليفزيون تزاحم الناخبين علي اللجان من أجل الوطن الذي أصبح ملازنا جميعا.

كما أكد الحاضرون أن الرئيس السيسي أصبح محبوب الشعوب العربية والأوروبية، نظرا للإنجازات التي قدمها خلال فترة رئاسته الأولى، وعلينا أن نقف خلف الرئيس لاستكمال ما حققه من إنجازات لمصر والمصريين.