صور.. مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم الرئيس السيسى بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية اسحاقه التابعة لمركز كفر الشيخ ، مؤتمراً حاشداً لحملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور القمص ياكوبس أسعد نائب رئيس بيت العائلة المصرية ، ورئيس لجنة الخطاب الديني ، وأشرف صحصاح ، أمين لجنة السياحة والإعلام ببين العائلة المصرية ، واللواء شكري الجندي ، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ ، والدكتور رفعت عكاشة أمين عام مركز كفر الشيخ لحملة كلنا معاك من أجل مصر ، وهناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، واللواء سعيد عماره ، واللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب ، وعبد الواحد زكي فراج أمين تنظيم حملة كلنا معاك من أجل مصر ، وعزت عبدالستار إعلام محافظة كفر الشيخ .

وقال القمص ياكوبس أسعد ، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ،إن الله ذكر مصر في القرآن صراحة 5 مرات ،وذكرت 698 مرة في الكتاب المقدس بعهديه،و لابد أن نثق أن مصر بيد الله ولن يستطيع أحد المساس بها ،مطالباً أن كل مصري أن يبساهم ك في بناء الوطن ونكون ايجابيين ، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد ضرب مصر في وحدتها الوطنية ، وخرجونا للانتخابات ليس لشخص لعبد الفتاح السيسي ولكن من أجل مصر حتى لا تسقط مصر ، ولن تسقط والخروج للإدلاء بأصواتنا ليست جباية على مصر ، ولابد أن يكون شعارنا " الجيش في الميدان واحنا في اللجان "ووصف العزوف عن الانتخابات خيانة للوطن وخيانة لأداء الواجب.

وقال اللواء شكري الجندي ، عضو مجلس النواب ، إننا نختار عبد الفتاح السيسي ليس رئيساً لمصر ولكن زعيماً للأمة العربية ، فمصر قلب العروبة وسقوطها يعني فناء الأمة العربية وإسلامية، مؤكداً أن الخروج للانتخابات فرض مثل الخروج لأداء صلاة الجمعة ، مشيراً إلى أن كفر الشيخ ستضرب المثل في الاحتشاد للانتخابات.

وقال أشرف صحصاح ، أمين لجنة السياحة ببيت العائلة المصرية ،إنه كان يتمنى التسويق للمشروعات التي أنجزها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى بالطريق المناسبة للحجم الكبير لها ،مطالباً بالخروج للانتخابات انتماء ووفاء وحباً لمصر التي نستظل بها ونحتمي بأرضها ، مؤكداً أن أعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ سيحتشدون أمام اللجان لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أراضي للشباب في أرض الفيروز سيناء، عقب القضاء على الإرهابيين لتعميرها بأيدي شباب الدلتا وشباب محافظات الصعيد .

وأضافت هناء شهاب ، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها تطالب عظيمات مصر بإرغام أزواجهن وأولادهن للخروج للإدلاء بأصواتهم في حالة عدم خروجهم ، مؤكدة أنها كلما رأت ما يحدث للزوجات في سوريا والعراق وليبيا واليمن تحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي أنعم الله علينا في ظل قيادة سياسية لها مكانتها وقيمتها ، ويجب علينا المحافظة على الأمن والاستقرار بالحشد أمام اللجان.

وأكد اللواء السعيد عمارة رئيس مباحث القليوبية الأسبق على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى القطاعات المتعددة وحل المشكلات المتعددة التي ورثها عقب حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، وتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من تثبيت قواعد ومؤسسات الدولة المصرية، وقدم نموذجاً للوطنية والتضحية ، مؤكداً أن الرئيس لم يطلب الترشح قبل توليه رئاسة الجمهورية بل ان الشعب طالبه بالترشح ، وعندما أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية طلب من الشعب الإدلاء بأصواتهم للانتخابات ولم يطلب انتخابه لأنه يرى أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة ، لذا يجب الخروج في أيام الانتخابات ليرى العالم أن اختيارنا للرئيس نابع من إرادة مصرية قوية مقتنعه برئيسها لأنه يستحق أن يكون رئيس أعظم دولة في العالم ، مؤكداً أن الرئيس رجل استثنائي لمصر وهبه الله للمصريين للحفاظ على استقرار مصر.

وقال الدكتور رفعت عكاشة أمين عام مركز كفر الشيخ لحملة كلنا معاك من أجل مصر إن الحملة ستحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وستكون قرى كفر الشيخ أكثر اقبالاً على اللجان.



مؤتمر-لدعم-الرئيس-لحملة-كلنا-معاك-من-اجل-مصر-بقرية



الحضور-بالمؤتمر



جانب-من-الحضور-في-المؤتمر



جانب-من-المنصة



وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تطالب-عظيمات-باتلخروج-للإنتخابات



الحضور-من-رجال-القرية-وسيداتها



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