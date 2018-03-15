صور .. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسى في الإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم شيوخ وعواقل وكبار قبيلة العيايدة بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بحضور الشيخ عيد ابو سلمي، الشيخ سلمى العيادى، اللواء على العزازى، مساعد وزيرالداخلية الأسبق، والنائب أحمد شعيب عضو مجلس النواب، وعمرو محمدين منسق جبهة مصر بشبابها، وعربي مجاهد نقيب الفلاحين بالمحافظة، وبرعاية على عبد الراضى أحد كبار عائلات سرابيوم، لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وقال الشيخ سلمى العيادى، المتحدث عن قبيلة العيايدة بمحافظة الإسماعيلية، إن الدفاع عن هذا الوطن هو أمر واجب شرعيًّا ووطنيًّا، والإلزام به فيه كل المعانى الشريفة والنبيلة، وهو شرف ملقى على عاتق قواتنا المسلحة، وكل مصرى شريف يدافع عن وطنه، مؤكدًا أن اختيار قبيلة العيايدة للرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية جاءت استكمال لمسيرة العطاء والتطوير والتنمية لبناء مصر الحديثة والمشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها في زمن قياسي قصير، والتي كانت تحتاج إلى عشرات السنين ولكن بسواعد لرجال أبناء مصر المخلصين وتحدي للزمن تم أنشاء هذه المشاريع العملاقة والتي تحدث العالم عنها.

وأكد علي عبد الراضي، من كبار عائلات قرية سرابيوم، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية جاء استكمال المشروعات القومية العملاقة وبناء مصر الجديدة واستمرار دحر الإرهاب الأسود واقتلاعه من جذوره وللحفاظ على مكانة مصر بين دول العالم، لافتا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق انجازات خلال فترة الرئاسة الأولى كانت تحتاج إلى عشرات السنين واستطاع بحكمته وحنكته قيادة سفينة الوطن إلى بر الآمان، وأن قرية سرابيوم من مهندسين وعمال وفلاحين وقبائل ومشايخ وسيدات بجميع طوائفها ستبعث برسالة من أمام للجان الانتخابية إلي العالم الخارجي بأن الشعب المصري لديه وعي وحس وأنه قادر على اختيار رئيسه.

وخلال المؤتمر تم استعراض الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على أرض مصر خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي.

وأكد المشاركون فى المؤتمر على حتمية النزول الى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقهم فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريين جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.



النائب احمد شعيب أثناء المؤتمر



الشيخ سالم العيادى



المستشار على عبدالراضى أثناء كلمته بالمؤتمر



جانب من الحضور



شيوخ وكبار العائلات بسرابيوم يؤيدون الرئيس



جانب من المؤتمر



المئات يشاركون بمؤتمر تأييد الرئيس