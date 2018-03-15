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صور.. مؤتمر جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانيه بزفتى

الخميس، 15 مارس 2018 08:44 م
صور.. مؤتمر جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانيه بزفتى جانب من المؤتمر





الغربيه محمد طارق
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عقد أهالى زفتى منذ قليل مؤتمر جماهيرى بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بشارع الجمهورية وسط المدينة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها فى أيام 26 و27 و28 من الشهر الجارى.

 

ويأتى هذا المؤتمر الذى نظمه أهالى زفتى ، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وعرض إنجازات الرئيس السيسى وما قدمه من إنجازات .

 

حضر المؤتمر القس تيمو ساوس ممثل الكنيسة المصرية، القمص سيفادا بطرس راعى كنيسة أبو سيفين بزفتى ولفيف من أهالى مركز ومدينة زفتى وبدء المؤتمر بالسلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ، وبدأ الحديث عن إنجازات الرئيس السيسى، وماحققه لمصر والمصريين خلال الـ4 سنوات الماضية، من إنجازات لم تشهدها مصر طوال الـ30عاما الماضية.

 

وطالب القس تيمو ساوس ممثل الكنيسة الحضور بالحشد والنزول أمام لجان الانتخابات أيام 26،27،28 مارس، والتصويت للرئيس السيسى لتوصيل رسالة واضحة للعالم أن الشعب المصرى يعبر عن رأيه بإرادته ويختار رئيسه.

 

وأضاف أن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، كان لابد منه لكى يستكمل الرئيس ما تم تحقيقه على أرض مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، مؤكدًا أن الرئيس استجاب لمطالب جموع المصريين وأعلن الترشح لفترة رئاسية ثانية. 

 

وأوضح الحضور أن مصر استعادة مكانتها فى الداخل والخارج بفضل جهود وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأننا نريد نجاح الرئيس باكتساح لاستكمال قطار الإنجازات وبناء مصر الحديثة.

 

وطالب  المواطنين بالخروج إلى صناديق الاقتراع بمثابة مشاركة للقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ورد الجميل للذين سالت دمائهم دفاعا عن تراب الوطن وحماية المصريين من قوى الشر التى تريد الخراب لمصر، وتسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الوطن الذى تربوا فيه ونعموا بخيراته.

جانب من الموتمر
جانب من الموتمر

 

مؤتمر بزفتي لتأييد السيسي
مؤتمر بزفتى لتأييد السيسى

 

مؤتمر بمدينة زفتي لتأييد السيسي
مؤتمر بمدينة زفتى لتأييد السيسى

 

مؤتمر لدعم السيسي بمدينة زفتي
مؤتمر لدعم السيسى بمدينة زفتى

 

مؤتمر. لدعم السيسي في زفتي
مؤتمر لدعم السيسى فى زفتى

 

 

 


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