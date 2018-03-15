صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد السيسى بمدينة طور سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلق اليوم من مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية والتى تنظمة حملة كلنا معاك من أجل مصر .

جاء ذلك بحضور عطية موسى عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة وغريب حسان عضو البرلمان ورئيس نقابة المعلمين بجنوب سيناء ومدير المنطقة الأزهرية وشيوخ وعواقل وشاب المدينة والنساء والأطفال لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم عرض منظمو حملة كلنا معاك من أجل مصر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأربع سنوات الماضية، منذ توليه الحكم، على أرض الواقع فى مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والسياسية، والعلاقات الخارجية.

دعا النائب عطية موسى خلال كلمته كل أبناء جنوب سيناء للوقوف صف واحد و النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال خطة التنمية بمصر وخاصة بجنوب سيناء حتى يتحقق الحلم.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء شهدت طفرة تنموية فى عدة مجالات خلال الـ 4 سنوات فترة السيسى الأولى، ولابد من النزول للصناديق لإرسال صورة مشرفة للعالم أن الشعب المصرى على وعى وثقافة وانتماء لبلده، وحتى يتحقق الرخاء لأبناء المحافظة فى الفترة الثانية لما لمسوه خلال الفترة الأولى من تطوير وإنشآت، مثل جامعة الملك سلمان والتى من المتوقع افتتاحها نهاية هذا العام والتى تعد طفرة فى مجال التعليم منذ أكثر من 30 عاما، ولم ينشأ بالمحافظة جامعات، لتسهيل وصول العلم إلى أبنائنا، بالإضافة إلى توسيع وتطوير الطريق الدولى النفق شرم الشيخ لجذب اعداد سياحية برية و للحد من أخطار الحوادث على الطريق .

وقال غريب حسان عضو عن طور سيناء، إننى أتحدث باسم شباب البدو بالمدينة و الجميع يؤيد ويبايع الرئيس عبد الفتاح السيسى لما شاهدناةه من اهتمامه الكبير بالشباب فى مختلف المجالات وعمل توعية وتثقيف من خلال مؤتمرات الشباب التى تضم جميع شباب العالم، كما تم فتح فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات مثل الزراعة و الصناعة والمزارع السمكية فأنا أدعو الجميع للنزول والمشاركة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لنثبت العالم أن مصرعلى قلب رجل واحد.



















