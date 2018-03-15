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صور.. مؤتمر أهالى قرية الشنابلة بأسيوط لدعم الرئيس السيسى

الخميس، 15 مارس 2018 05:20 م
صور.. مؤتمر أهالى قرية الشنابلة بأسيوط لدعم الرئيس السيسى جانب من المؤتمر





أسيوط - هيثم البدرى
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بدأ قبل قليل المؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه أهالى قرية عرب الشنابلة بأسيوط، وحملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك تحت رعاية المهندس على حمزة نائب رئيس مستثمرى مصر، ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والمهندس أسامة حفيلة نائب رئيس مستثمرى مصر، وعبد الله الغزالى نائب رئيس نقابة مستثمرى مصر، والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، ومرتضى العربى عضو مجلس النواب واللواء يحى كدوانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ومحمد فهمى صالح مدير ائتلاف دعم مصر بأسيوط واللواء طه سيد طه نائب مدعى العام العسكرىً السابق واللواء حمدى الحادى ممثل حملة مواطن وعمرو لطفى ممثل حملة كلنا معاك من اجل مصر والنائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب عن مدينة أسيوط، وممثلين للأوقاف والكنيسة المصرية وعدد كبير من أهالى عرب الشنابلة ومركز ومدينة أبنوب والقرى المجاورة.

 

 
مؤتمر قرية الشنابلة
مؤتمر قرية الشنابلة

اقبال على المؤتمر
اقبال على المؤتمر

أهالى القرى فى المؤتمر
أهالى القرى فى المؤتمر

أهالى ابنوب خلال المؤتمر
أهالى ابنوب خلال المؤتمر

 


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