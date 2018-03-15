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الخميس، 15 مارس 2018 05:35 م
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ووالده يحلم بمشروع يكفيه شر السؤال..

صور.. مأساة الطفل يوسف.. مصاب بضمور فى المخ وتكلفة علاجه 1500 جنيه شهريا

الخميس، 15 مارس 2018 05:23 م
صور.. مأساة الطفل يوسف.. مصاب بضمور فى المخ وتكلفة علاجه 1500 جنيه شهريا الطفل يوسف المصاب بدمور فى المخ





كتب أحمد إسماعيل - تصوير محمد الحصرى
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"أنا رجل بسيط وليس لدى دخل ثابت وأعمل باليومية، والعمر جرى بي وأخشى على ابنى يوسف من الزمن وذل السؤال، وكل اللى بطلبه مشروع صغير أصرف منه على علاجه لكى يعيش حياة كريمة"، بهذه الكلمات بدأ عم صبرى حديثه لـ"اليوم السابع"، لتوصيل مناشدته للمسئولين .

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الطفل يوسف ووالده مع محرر اليوم السابع

 

واستطرد عم صبرى حديثه قائلا، ابنى يوسف 12 عاما، ولد مريض بضمور فى المخ، وشلل فى الأطراف فهو لا يستطع الحركة، إلا من خلالى وكنت أتابع حالته فى معهد الشلل بإمبابة ومنذ عام تقريبا، حولونى إلى مستشفى المطرية التخصصى، وهناك جبسوا قدمه خطأ، وعندما اكتشفوا ذلك كسروا الجبس مرة أخرى وعملوا جبس جديد، وعندما سألت الطبيب قال لى " مافيش مشكلة الجبس كان غلط بس".

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عائلة الطفل المصاب

 

وأردف عم صبرى قائلا، يوسف بيحصل على معاش معاقين من وزارة التضامن مبلغ 323 جنيها، وهو مبلغ لا يكفى لعلاجه وطلباته، مشيرا إلى أنه يستخدم بامبرز وعلاج شهريا يصل إلى أكثر من 1500 جنيه، خاصة بعد وقف وزارة الصحة التأمين الصحى له لانقطاعه عن الدراسة ، مبررين أن التأمين الصحى يشمل الطلاب فقط .

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الطفل يوسف المصاب بدمور فى المخ

واختتم عم صبرى حديثه قائلا: أبلغ من العمر 53 سنة وأعمل باليومية ولدى عبد الرحمن 8 سنوات وأمل 4 سنوات، وأخشى عليهم من الزمن، وكل أملى فى مشروع صغير أو كشك يكون مصدر زرق لى، أصرف منه على يوسف وأخوته، وأكفيهم من سؤال الناس وقسوة الزمان.    

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والد الطفل يوسف يروى مشكلته لمحرر اليوم السابع

 

والد الطفل يوسف
والد الطفل يوسف

 

والد يوسف يروى لليوم السابع
والد يوسف يروى لليوم السابع

 


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