صور .."كلنا معاك من أجل مصر" تعقد مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسى بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

نظمت أمانة المرأة بسوهاج بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز شباب جهينة بمركز جهينة، مؤتمرًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور المهندس محمد محمود لبيب نائب المنسق العام وأمين التنظيم بالمحافظة والنائبة الدكتور عبلة الهوارى أمينة المرأة على مستوى جنوب الصعيد والدكتورة سحر وهبى رئيسة المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وتحدث المهندس محمد محمود لبيب أمين التنظيم بالحملة عن ضرورة النزول والحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء الانجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الرئاسية الأولى، فضلا عن المشروعات القومية مثل شبكة الطرق والكبارى وقناة السويس الجديدة، وغيرها، واستعادة مكانة مصر على المستوى الدولى.

وأكدت النائبة عبلة الهوارى أمينة المرأة على مستوى جنوب الصعيد على أهمية مشاركة السيدات فى الحياة السياسية، والنزول لصناديق الاقتراع لظهورها أمام العالم بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها وخاصة صعيدها الزاخر بالقيادات النسائية المبدعة. واستعرضت ما تحقق للمرأة من مكاسب تمثلت فى "عام المرأة"، وتقلدها المناصب القيادية والتنفيذية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر وهبى رئيسة المجلس القومى للمرأة على تحديات المرأة فى السنوات السابقة ومواجهة الأزمات التى مرت بها مصر وأن المرأة فى أى مجتمع لها دور أساسى في نمو المجتمعات ونهضتها، فهى التى تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية في المجتمع، لكونها المربية الأولى للأجيال، وتمتلك سلاح التأثير القوى وهو غريزة الأمومة.

وأكدت الاستاذة غادة محمود الضبع، أمينة المرأة بالحملة أن المرأة لها دور رئيسي لمساندة الدولة للنهوض والتقدم، لافتة إلى حدوث طفرة كبيرة في المجتمع المصري والاهتمام بالمشاركة من قبل المرأة في بناء وتنمية الدولة، ويرجع هذا لدعم الرئيس السيسى للمرأة دائما في الخطابات التي يوجهها في المؤتمرات الهامة، وطالبت المرأة بالمشاركة فى الانتخابات لتوجه رسالة للعالم أنها قادرة على المشاركة في النهوض بالدولة.

وأشار عرفات الهوارى عضو هيئة المكتب بالحملة إلى أنه لابد من تكاتف الجهود للحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الغالية وأن نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة أية مخاطر خارجية أو داخلية، مشيدا بالجهود والإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى وخاصة انحيازه لمحدودى الدخل واستهداف القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر وإقامة المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب داعيا الجميع للخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.