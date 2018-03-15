صور.. فيضانات مدمرة تجتاح كينيا وشلل تام بالحركة المرورية

صور.. فيضانات مدمرة تجتاح كينيا وشلل تام بالحركة المروريةالخميس، 15 مارس 2018 01:11 م
فيضانات مدمرة تجتاح كينيا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اجتاحت فيضانات مدمرة العاصمة الكينية نيروبى،اليوم الخميس، حيث هطلت أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من البلاد.
وأدى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع، إلى شلل الحركة المرورية فى شوارع العاصمة، فيما لم تفد السلطات عن أى ضحايا أو مصابين جراء هذه الفيضانات.
وشهدت العديد من دول العالم سوء فى حالة الطقس، أوائل الشهر الجارى، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى يضربها "الإعصار القنبلة" الذى يصاحبه أمطار غزيرة وفيضانات عارمة، خاصة فى منطقة "سسيتوات"، أما فى شمال هولندا، فقد تساقط الثلوج على أمستردام بكثافة.
ارتفاع فى منسوب المياه
شلل فى الحركة المرورية
ارتفاع مناسيب المياه
أمطار غزيرة تضرب كينيا
أمطار غزيرة
جانب من فيضانات كينيا
جانب من فيضانات نيروبى
فيضانات فى كينيا
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