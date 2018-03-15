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صور.. فوز 368 متقدما بينهم 38 من كبار السن بقرعة الحج بالإسماعيلية

الخميس، 15 مارس 2018 02:02 م
صور.. فوز 368 متقدما بينهم 38 من كبار السن بقرعة الحج بالإسماعيلية جانب من الحضور





الإسماعيلية - صبرى غانم
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 عقدت صباح اليوم الخميس، قرعة الحج لعام 2018 بنزل الشباب التابعة لمحفظة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء طارق عبدالعظيم مفتش الداخلية بالإسماعيلية واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورجال الأوقاف والآلاف من المتقدمين لقرعة الحج .

وأسفرت القرعة التى تقدم لها 2148 شخصًا عن فوز 368 من المتقدمين بالحج هذا العام من من بينهم 38 من كبار السن، والذين فازوا بالتزكية.

وأعلن اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام 2148 من مختلف الأقسام والمراكز، تم قبول 368 حاجا وحاجة فازوا فى القرعة، بينهم 38 من كبار السن، ووضع 92 حاجا وحاجة فى الاحتياطي، والتى شملت قسم أول الإسماعيلية تقدم له 186 طلب حج والمخصص للقسم 29 و8 احتياطى، وقسم ثان الإسماعيلية 432 والمخصص له 66 فرصة حج، و19 احتياطى وقسم ثالث الإسماعيلية تقدم له 478 والمخصص له 73 و21 احتياطى ومركز الإسماعيلية تقدم 177 والمخصص27 و8 احتياطى ومركز التل الكبير تقدم 210 والمخصص له 32  و9 احتياطى ومركز القصاصين 103 والمخصص له 16  واحتياطى 4 ومركز فايد 147 والمخصص له 23 فرصة و6 احتياطى ومركز القنطرة غرب 170 والمخصص له 26  و7 احتياطى ومركز القنطرة شرق 71 والمخصص له 11 و3 احتياطى ومركز أبوصوير تقدم 174 حاجًا وحاجة بطلبات مطلوب منهم 27 و8 احتياطى.

مدير الأمن ومفتش الداخلية
مدير الأمن ومفتش الداخلية

 

مقدم القرعة
مقدم القرعة

 

ضباط الشئون الإدارية بالوزارة والمديرية
ضباط الشئون الإدارية بالوزارة والمديرية

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الشئون الإدارية فى القرعة
الشئون الإدارية فى القرعة

 

مدير الأمن يتحدث
مدير الأمن يتحدث

 

قرعة حج الإسماعيلية
قرعة حج الإسماعيلية

 

المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية
المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية

 

البسمة على شفاه الفائزين
البسمة على شفاه الفائزين

 

كبار السن فى القرعة
كبار السن فى القرعة

 

إقبال كبير على قرعة الحج
إقبال كبير على قرعة الحج

 

إحدى السيدات المسنات فى القرعة
إحدى السيدات المسنات فى القرعة

 

انتظار ظهور الأسماء فى القرعة
انتظار ظهور الأسماء فى القرعة

 

أحد الفائزين فى القرعة
أحد الفائزين فى القرعة

 

رجل يصافح زوجته الفائزة فى القرعة
رجل يصافح زوجته الفائزة فى القرعة

 

انتظار القرعة
انتظار القرعة

 

منصة الحضور
منصة الحضور

 

مشايخ الأوقاف
مشايخ الأوقاف

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من انتظار القرعة
جانب من انتظار القرعة

 


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