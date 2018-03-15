صور.. فرنسا: سننسق مع لندن للرد على حادث تسمم الجاسوس الروسى السابق







باريس (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان-إيف لودريان، أن بلاده "ستنسّق" مع بريطانيا "فى غضون الساعات المقبلة" الخطوات الواجب على باريس القيام بها للردّ على تسميم جاسوس روسى سابق فى المملكة المتحدة.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى هيكو ماس، أنه "فى غضون الساعات المقبلة ستكون فرنسا على أعلى مستوى من التواصل مع السلطات البريطانية لتنسيق ردّنا".

وأضاف "لدينا ملء الثقة بالتحقيقات التى يجريها شركاؤنا البريطانيون"، مشددا على أن باريس مستعدة "لتعاون عند الاقتضاء مع المملكة المتحدة فى التحقيق الجاري".

وأتى تصريح الوزير الفرنسى بعيد اعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى سلسلة عقوبات ضد روسيا، بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد العلاقات الثنائية، معتبرة أن موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرغى سكريبال وابنته، واللذين عثر عليهما فاقدى الوعى اثر تعرضهما لغاز الاعصاب فى سالزبرى بجنوب غرب انكلترا فى 4 مارس.

وردّت وزارة الخارجية الروسية على القرارات البريطانية، منددة بما اعتبرته "استفزازا وقحا"، واتهمت لندن بانها "اختارت طريق المواجهة، واجراءاتنا للرد لن تتأخر".

من جهته كشف الوزير الفرنسى فى مؤتمره الصحفى أن غاز الاعصاب الذى استخدم لتسميم الجاسوس الروسى السابق "طوّرته روسيا السوفياتية فى السرّ فى سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف أن "الاستخدام غير المسبوق لعنصر كيميائى مميت تم تطويره خلسة" إنما "يعرض للخطر أمن أحد شركائنا الرئيسيين" و"الامن الاوروبى وأمننا نحن".



جان-إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسى



جان-إيف لودريان ونظيره الألمانى