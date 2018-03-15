صور.. طلاب مدرسة بكولومبيا ينعون وفاة عالم الفيزياء ستيفن هوكينج

صور.. طلاب مدرسة بكولومبيا ينعون وفاة عالم الفيزياء ستيفن هوكينجالخميس، 15 مارس 2018 08:49 م
عالم الفيزياء ستيفن هوكينج
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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نعى طلاب إحدى مدارس كولومبيا اليوم الخميس، وفاة عالم الفيزياء البريطانى الشهير ستيفن هوكينج، الذى توفى أمس عن عمر يناهز 76 عامًا.
وساهمت نظريات العالم فى الكشف عن العديد من الأسرار المتعلقة بالثقوب السوداء، وحصل "هوكينج" على العديد من الألقاب بجانب أكثر من 12 درجة علمية فخرية، وفيما يلى نسلط الضوء على أهم المعلومات التى يجب أن تعرفها عن حياة Stephen Hawking.
وألف العالم كتاب عام 1988 بعنوان "تاريخ موجز للوقت" ، الذى أصبح من أكثر الكتب مبيعا من غير المرجح فى جميع أنحاء العالم.
إحدى رسومات الطلاب
رسومات الطلاب لعالم الفيزياء
جانب من الرسومات
طالب يضع الورود أمام صورة عالم الفيزياء
إحدى رسومات الطلاب
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